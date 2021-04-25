«Для них настали трудные времена»: Бородина высказалась о кризисе содержанок

Фото: instagram/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина высказалась о наступившем для женщин легкого поведения кризисе. Своими мыслями девушка поделилась на своей странице в Instagram.

По ее мнению, современных мужчин больше не привлекают женщины, которые охотятся исключительно за богатством и красивой жизнью.

— Да, современному успешному мужчине нужна самодостаточная женщина и нормальные отношения, — заявила Бородина.

Она добавила, что остывший интерес мужчин к «труженицам нижней чакры» связан с развитием общества.

— Теперь почти каждый, у кого реально есть капитал уже на уловки не поведётся, — заявила звезда.

Ведущая теле-шоу «Дом 2» пришла к выводу, что девушкам следует искать своего человека, а не охотиться за богатыми мужчинами.

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