«Для них настали трудные времена»: Бородина высказалась о кризисе содержанок
Телеведущая Ксения Бородина высказалась о наступившем для женщин легкого поведения кризисе. Своими мыслями девушка поделилась на своей странице в Instagram.
По ее мнению, современных мужчин больше не привлекают женщины, которые охотятся исключительно за богатством и красивой жизнью.
— Да, современному успешному мужчине нужна самодостаточная женщина и нормальные отношения, — заявила Бородина.
Она добавила, что остывший интерес мужчин к «труженицам нижней чакры» связан с развитием общества.
— Теперь почти каждый, у кого реально есть капитал уже на уловки не поведётся, — заявила звезда.
Ведущая теле-шоу «Дом 2» пришла к выводу, что девушкам следует искать своего человека, а не охотиться за богатыми мужчинами.
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