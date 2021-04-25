Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Для них настали трудные времена»: Бородина высказалась о кризисе содержанок
Фото: instagram/borodylia

«Для них настали трудные времена»: Бородина высказалась о кризисе содержанок

Полина Долганова

Звезды

Телеведущая Ксения Бородина высказалась о наступившем для женщин легкого поведения кризисе. Своими мыслями девушка поделилась на своей странице в Instagram.

По ее мнению, современных мужчин больше не привлекают женщины, которые охотятся исключительно за богатством и красивой жизнью.

— Да, современному успешному мужчине нужна самодостаточная женщина и нормальные отношения, — заявила Бородина.

Она добавила, что остывший интерес мужчин к «труженицам нижней чакры» связан с развитием общества.

— Теперь почти каждый, у кого реально есть капитал уже на уловки не поведётся, — заявила звезда.

Ведущая теле-шоу «Дом 2» пришла к выводу, что девушкам следует искать своего человека, а не охотиться за богатыми мужчинами.

Читайте также: Лариса Гузеева удивила поклонников смелым образом

тренингИнстаграмКсения Бородина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в