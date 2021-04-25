Трамвай № 6 возобновит работу в Москве с 26 апреля

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Россия, Москва, метро Сокол Карта всех событий

Трамвайный маршрут № 6 в столичном районе Тушино после ремонта откроют на полмесяца раньше срока, 26 апреля. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Горожане вновь смогут доехать на трамвае № 6 от метро «Сокол» до Братцева.

— О маршруте № 6 вы часто оставляли сообщения в чат-боте и наших социальных сетях, поэтому именно этот участок начинает работать на полмесяца раньше, — отметил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Уточняется, что 10 мая возобновят движение маршруты № 23, 27 и 29 на улице Зои и Александра Космодемьянских, в Коптеве, а также на улице Дмитровской.

Ранее сообщалось, что работающие на электричестве речные трамваи могут запустить в Москве в 2022 году.

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