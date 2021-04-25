Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Трамвай № 6 возобновит работу в Москве с 26 апреля
Фото: Татьяна Родионова

Трамвай № 6 возобновит работу в Москве с 26 апреля

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, метро Сокол Карта всех событий

Трамвайный маршрут № 6 в столичном районе Тушино после ремонта откроют на полмесяца раньше срока, 26 апреля. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Горожане вновь смогут доехать на трамвае № 6 от метро «Сокол» до Братцева.

— О маршруте № 6 вы часто оставляли сообщения в чат-боте и наших социальных сетях, поэтому именно этот участок начинает работать на полмесяца раньше, — отметил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Уточняется, что 10 мая возобновят движение маршруты № 23, 27 и 29 на улице Зои и Александра Космодемьянских, в Коптеве, а также на улице Дмитровской.

Ранее сообщалось, что работающие на электричестве речные трамваи могут запустить в Москве в 2022 году.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о развитии железнодорожного транспорта в Москве

ремонтДепартамент транспорта Москвытрамвай
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в