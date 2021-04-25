«Влияние луны»: астролог Никольская дала советы на период с 26 апреля по 2 мая

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Луна окажет особое влияние на представителей зодиакального круга в ближайшую неделю, с 26 апреля по 2 мая. Астролог Алена Никольская дала советы на этот период.

По словам эксперта, спутник Земли подойдет максимально близко к нашей планете во вторник в 18:33 по московскому времени. Однако сила воздействия Луны будет ощущаться и в понедельник, и в среду.

Астролог предупреждает, что Луна будет провоцировать конфликты и острую реакцию на происходящее. Представителям всех знаков зодиака стоит быть предельно внимательными к своим мыслям и поступкам.

Также Алена Никольская советует приготовиться к сюрпризам в указанную неделю. Некоторым людям удастся, например, преуспеть в карьере или наладить отношения с важным человеком. Успех будет зависеть от умения сдерживать эмоции, сообщает Пятый канал.

Ранее астрологи назвали топ-5 идеальных пар по знакам зодиака.

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