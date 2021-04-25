Тимати рассказал, что оставил Анастасии Решетовой после расставания
Российский рэпер Тимати продолжает искать любовь на телевизионном проекте «Холостяк», где проводит время с разными девушками.
Во время одного из таких свиданий исполнитель рассказал, что оставил своей бывшей возлюбленной, модели Анастасии Решетовой, после расставания. С ней артист был вместе пять лет, у пары есть ребенок — сын Ратимир.
— У меня коты с Настей. Они остались с ней. Я псих, что ли, делить котов. Да и сын играет. Они вообще к нему — супер, чувствуют, что нет опасности, — отметил Тимати.
Также Анастасии Решетовой и сыну досталась квартира в центре Москвы, сообщает Пятый канал.
Ранее Тимати измерил рост на камеру и стал объектом насмешек в Сети.
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