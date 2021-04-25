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Тимати рассказал, что оставил Анастасии Решетовой после расставания
Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Тимати рассказал, что оставил Анастасии Решетовой после расставания

Юлия Павлушова

Звезды

Российский рэпер Тимати продолжает искать любовь на телевизионном проекте «Холостяк», где проводит время с разными девушками.

Во время одного из таких свиданий исполнитель рассказал, что оставил своей бывшей возлюбленной, модели Анастасии Решетовой, после расставания. С ней артист был вместе пять лет, у пары есть ребенок — сын Ратимир.

— У меня коты с Настей. Они остались с ней. Я псих, что ли, делить котов. Да и сын играет. Они вообще к нему — супер, чувствуют, что нет опасности, — отметил Тимати.

Также Анастасии Решетовой и сыну досталась квартира в центре Москвы, сообщает Пятый канал.

Ранее Тимати измерил рост на камеру и стал объектом насмешек в Сети.

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ТиматиАнастасия Решетоваотношения
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