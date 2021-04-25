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Человек пострадал при аварии на Варшавском шоссе
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Человек пострадал при аварии на Варшавском шоссе

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 58с1 Карта всех событий

Один человек получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на Варшавском шоссе. Об этом в воскресенье, 25 апреля, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Как уточняет ведомство, авария произошла в районе дома 58А, строение 1 по Варшавскому шоссе. Предположительно, водитель каршерингового автомобиля не справился с управлением и допустил наезд на подземный пешеходный переход.

По предварительным сведения, пострадал один человек, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

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Варшавское шоссеМоскваДТП
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