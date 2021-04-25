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Дело возбудили в отношении пьяного водителя, который устроил ДТП в Подольске
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Дело возбудили в отношении пьяного водителя, который устроил ДТП в Подольске

Иван Юминов

Происшествия

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Подольска, который совершил ДТП в состоянии опьянения. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в воскресенье, 25 апреля.

Инцидент произошел ночью 25 апреля. Водитель автомобиля марки Toyota выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль марки Kia. Пострадали шесть человек, в том числе несовершеннолетний ребенок. Их всех доставили в больницу.

Возбуждено дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что строительные леса обрушились на юго-западе Москвы.

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