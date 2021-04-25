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Российские борцы выиграли медальный зачет чемпионата Европы
Фото: wrestrus.ru

Российские борцы выиграли медальный зачет чемпионата Европы

Татьяна Плотникова

Спорт

Сборная России по спортивной борьбе заняла первое место в неформальном медальном зачете чемпионата Европы, который прошел в столице Польши Варшаве.

Российским борцам удалось завоевать 13 золотых, пять серебряных и четыре бронзовых медали.

Награды высшего достоинства в вольной борьбе в копилку сборной принесли Абасгаджи Магомедов (категория до 61 килограмма), Загир Шахиев (до 65 килограммов), Исраил Касумов (до 70 килограммов), Артур Найфонов (до 86 килограммов), Магомед Курбанов (до 92 килограммов) и Алихан Жабраилов (до 97 килограммов). Начын Монгуш (до 57 килограммов) и Сергей Козырев (до 125 килограммов) завоевали серебряные медали в данной дисциплине.

Ольга Хорошавцева и Стальвира Оршуш стали обладательницами золотых наград в женской борьбе в категориях до 53 и 55 килограммов соответственно. Вероника Чумикова (до 59 килограммов), Ханум Велиева (до 68 килограммов) и Наталья Воробьева (до 76 килограммов) заняли вторые места, Екатерина Полещук (до 50 килограммов) и Евгения Захарченко (до 72 килограммов) стали третьими.

В греко-римской борьбе обладателями медалей высшей пробы стали Эмин Сефершаев (до 55 килограммов), Сергей Емелин (до 60 килограммов), Жамболат Локьяев (до 63 килограммов), Адлан Акиев (до 82 килограммов) и Муса Евлоев (до 97 килограммов). Бронзовые награды завоевали Милад Алирзаев (до 87 килограммов) и Зураб Гедехаури (до 130 килограммов).

Читайте также: Россиянин Магомедов завоевал золото на чемпионате Европы по вольной борьбе

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