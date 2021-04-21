Россиянин Магомедов завоевал золото на чемпионате Европы по вольной борьбе

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Российский борец Абасгаджи Магомедов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе, который проходит в Варшаве. В финальном поединке в весовой категории до 61 килограмма он победил Андрея Джелепа из Украины.

Бронзовую медаль в этом виде программы завоевали Бека Ломтадзе из Грузии и представляющий Польшу Эдуард Григорьев.

Ранее сообщалось, что российский борец вольного стиля Загир Шахиев выиграл золото чемпионата Европы в весовой категории до 65 килограммов. Турнир завершится 25 апреля.

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