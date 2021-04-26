ЦППК опровергла сообщения о пожаре в электричке
Сообщения о возгорании в электропоезде на станции Бутово не соответствуют действительности. Об этом в ночь на понедельник, 26 апреля, рассказали в АО «ЦППК».
Как уточняет перевозчик, ранее в интернете появился видеоролик с человеком, направившим огнетушитель на вагон поезда. Однако проверка не подтвердила слухи о возгорании.
По прибытии электрички на станцию Подольск машинист поезда опроверг слухи о возгорании. При этом в вагоне была обнаружена разбитая форточка.
ЦППК проведет проверку в связи с появлением видеоролика в интернете, сообщили «ВМ» в ЦППК.
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