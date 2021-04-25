Движение поездов метро Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено и введено в график

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На участке Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро от станции «Бульвар Дмитрия Донского» до станции «Нагорная» восстановлено движение. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте метро в воскресенье, 25 апреля.

Уточняется, что движение поездов на линии уже введено в график.

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) введено в график. — Московское метро (@MetroOperativno) April 25, 2021

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что на участке Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро от станции «Бульвар Дмитрия Донского» до станции «Нагорная» нет движения. Затруднения были вызваны из-за человека на пути.

Сообщается, что мужчина упал на рельсы на станции «Южная». Он был зажат между вагоном и платформой. Мужчина выжил, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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