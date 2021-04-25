Движение поездов отсутствует на участке Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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На участке Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро от станции «Бульвар Дмитрия Донского» до станции «Нагорная» нет движения. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте метро в воскресенье, 25 апреля.

Затруднения вызваны из-за человека на пути. Отмечается, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от станции «Бульвар Дмитрия Донского» до станции «Нагорная» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. — Московское метро (@MetroOperativno) April 25, 2021

Ранее сообщалось о том, что уголовное дело возбудили в отношении пьяного водителя, который устроил ДТП в Подольске.

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