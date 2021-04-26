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Хлоя Чжао получила «Оскар» как лучший режиссер
Фото: oscars.org

Хлоя Чжао получила «Оскар» как лучший режиссер

Татьяна Плотникова

Кино

Американский режиссер китайского происхождения Хлоя Чжао получила премию «Оскар» в номинации «Лучший режиссер». Киноакадемики присудили награду за ленту «Земля кочевников» (Nomadland).

Главная героиня фильма — 60-летняя Ферн. Она остается без работы после закрытия завода по производству гипсокартона и вынужденно становится современным кочевником.

Хлоя Чжао стала первой женщиной азиатского происхождения, когда-либо номинированной на «Оскар» за режиссуру и, соответственно, получившей награду.

Лучшей короткометражкой признан фильм «Два далеких незнакомца» (Two Distant Strangers), который сняли Трэвон Фри и Мартин Десмонд Рои.

Дэниэл Калуя завоевал «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Иуда и черный мессия».

Британская актриса и режиссер Эмиральд Феннел получила статуэтку за лучший оригинальный сценарий к фильму «Девушка, подающая надежды». Награда за лучший адаптированный сценарий досталась Кристоферу Хэмптону и Флориану Зеллеру за картину «Отец».

Трансляция церемонии вручения премии «Оскар» проходит на Union Station в Лос-Анджелесе, театре Dolby в Highland Center в Голливуде, а также на площадках за рубежом посредством спутниковой связи. Ведут церемонию актеры Брэд Питт и Зендая.

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