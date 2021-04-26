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Назван обладатель «Оскара» за лучший иностранный фильм
Фото: oscars.org

Назван обладатель «Оскара» за лучший иностранный фильм

Татьяна Плотникова

Кино

Американская киноакадемия присудила «Оскар» в в номинации «Лучший иностранный художественный фильм» датскому фильму «Еще по одной» (Another Round) режиссера Томаса Винтерберга.

По сюжету картины, в ресторане собираются друзья-педагоги и решают проверить теорию о том, что для счастья человеку необходимо состояние нетрезвости.

По словам Винтерберга, лента — о том, как человек теряет контроль, а появился фильм тогда, когда режиссер сам утратил контроль надо всем.

За «Оскар» в этой категории также боролись «Лучшая пора» Цзен Госян (Гонконг), «Коллектив» Александра Нанэу (Румыния), «Человек, который продал свою кожу» Каутер Бен Ханья (Тунис) и «Куда ты идешь, Аида?» Ясмилы Жбанич (Босния и Герцеговина).

Ранее сообщалось, что в шорт-лист «Оскара» попал фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, однако в окончательный список номинантов на награду он не вошел.

Читайте также: «Это наша боль»: Юрий Стоянов — о фильме «Дорогие товарищи!» и премии «Оскар»

киноАндрей Кончаловскийпремия «Оскар»
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