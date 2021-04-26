Полиция Подмосковья обнаружила нарколабораторию в строительной бытовке

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, а также задержали двоих мужчин по подозрению в попытке сбыта запрещенных веществ. Об этом в понедельник, 26 апреля, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел.

Как уточняет ведомство, злоумышленники в строительной бытовке, расположенной деревне Петрухино, организовали лабораторию для синтезирования наркотиков. При обыске в помещении нашли три 3 пакета с порошкообразным веществом, пластиковые канистры с химическими реагентами, лабораторное оборудование, упаковочные материалы, весы и средства индивидуальной защиты.

Экспертиза показала, что содержимое пакетов является наркотическим средством – мефедроном, общим весом более пяти килограммов.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд санкционировал заключение задержанных под стражу, сообщает «МВД Медиа».

Читайте также: Более 110 килограммов наркотиков обнаружили в нарколабораториях в Московской области