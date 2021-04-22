Более 110 килограммов наркотиков обнаружили в нарколабораториях в Московской области

Фото: tekstilschiky.mos.ru

Полиция пресекла деятельность трех нарколабораторий, которые находились в Московской и Тульской областях. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, задержаны шесть человек, которые участвовали в производстве и распространении наркотического вещества мефедрона. Они организовали лаборатории по изготовлению наркотиков, а также создали интернет-магазины в теневом сегменте Сети для сбыта своего товара.

В ходе обысков у злоумышленников было изъято более 110 килограммов наркотиков. Помимо этого. силовики нашли оружие и поддельные удостоверения сотрудника Следственного комитета и помощника депутата Госдумы.

— По имеющимся данным, в ликвидированных лабораториях в месяц производилось свыше 450 килограммов синтетических наркотиков. Вырученные деньги направлялись на финансирование преступной деятельности и ее расширение, а также покупку дорогостоящей недвижимости, автотранспорта и предметов роскоши. Так, у задержанных обнаружены и изъяты шесть автомобилей, общая стоимость которых превышает 30 миллионов рублей, — заключила Ирина Волк.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

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