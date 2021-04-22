Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более 110 килограммов наркотиков обнаружили в нарколабораториях в Московской области
Фото: tekstilschiky.mos.ru

Более 110 килограммов наркотиков обнаружили в нарколабораториях в Московской области

Илья Ашуров

Происшествия

Полиция пресекла деятельность трех нарколабораторий, которые находились в Московской и Тульской областях. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, задержаны шесть человек, которые участвовали в производстве и распространении наркотического вещества мефедрона. Они организовали лаборатории по изготовлению наркотиков, а также создали интернет-магазины в теневом сегменте Сети для сбыта своего товара.

В ходе обысков у злоумышленников было изъято более 110 килограммов наркотиков. Помимо этого. силовики нашли оружие и поддельные удостоверения сотрудника Следственного комитета и помощника депутата Госдумы.

— По имеющимся данным, в ликвидированных лабораториях в месяц производилось свыше 450 килограммов синтетических наркотиков. Вырученные деньги направлялись на финансирование преступной деятельности и ее расширение, а также покупку дорогостоящей недвижимости, автотранспорта и предметов роскоши. Так, у задержанных обнаружены и изъяты шесть автомобилей, общая стоимость которых превышает 30 миллионов рублей, — заключила Ирина Волк.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

Читайте также: Пенсионерка попала в больницу после того, как ее сбили на электросамокате

сбыт наркотиковизъятие наркотиковнаркотик
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Драма в Улан-Удэ: за что четверо взрослых чуть не убили ребенка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Компьютерный мастер-ломастер: берегитесь юношей по объявлению

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спасти президента Лукашенко: история одного покушения

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Завсегдатаи биржи труда: как наказать тунеядцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: о значении литературы

Все мнения
О проекте
Читайте нас в