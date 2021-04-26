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Одного человека спасли из горящей квартиры на Ленинском проспекте
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Одного человека спасли из горящей квартиры на Ленинском проспекте

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Ленинский проспект, 95Карта всех событий

В Москве из загоревшейся квартиры спасли одного человек, еще 15 жильцов дома были эвакуированы из-за пожара. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 26 апреля.

Уточняется, что пожар произошел по адресу Ленинский проспект, дом № 95. Загорелись вещи в квартире на четвертом этаже жилого дома. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров.

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