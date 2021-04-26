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Около 1,5 тысячи книг забронировали москвичи с помощью нового сервиса на mos.ru
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Около 1,5 тысячи книг забронировали москвичи с помощью нового сервиса на mos.ru

Виктория Родимкина

Город

Сервис для поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» появился на портале mos.ru в начале апреля, с тех пор там забронировали почти 1,5 тысячи изданий.

Чаще всего москвичи выбирали романы Гузели Яхиной, Евгения Водолазкина, Бориса Акунина, а также произведения классиков — Александра Пушкина, Ивана Тургенева и Михаила Булгакова.

По словам первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова, благодаря новому сервису москвичам стало намного проще и удобнее пользоваться книжными фондами библиотек города.

— Он позволяет узнать, в какой из московских читален есть в наличии необходимая книга, и забронировать ее онлайн не выходя из дома. Москвичи теперь могут следить за литературными тенденциями и книжными новинками: в тематических книжных подборках сервис порекомендует лучшие издания русских и зарубежных авторов, — сказал Евгений Козлов.

Из зарубежных авторов горожане бронировали произведения Анджея Сапковского «Ведьмак», Уолтера Тевиса «Ход королевы», путевые заметки Джона Стейнбека «Русский дневник» и его повесть под названием «Жемчужина», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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