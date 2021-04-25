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Москвичам рассказали, как получать скидки от поездок по карте «Тройка»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичам рассказали, как получать скидки от поездок по карте «Тройка»

Илья Ашуров

Город

Программа лояльности «Город» позволяет москвичам менять бонусы от поездок по карте «Тройка» на скидки в столичных кафе, ресторанах и сервисах доставки еды. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщили на сайте Московского метрополитена.

Уточняется, что в марте 2021 года участники программы «Город» сэкономили на каждом заказе в среднем около 25 процентов стоимости. На сегодняшний день в программе участвуют более миллиона человек.

— С «Городом» путешествуют уже 1,4 миллиона человек. Подключайтесь и вы, — говорится в сообщении.

Москвичам рассказали, как получать скидки от поездок по карте «Тройка»Фото: mosmetro.ru

Полный список партнеров программы можно посмотреть на ее официальном сайте.

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