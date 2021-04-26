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Кольцо из белого золота с бриллиантом украли с выставки в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Кольцо из белого золота с бриллиантом украли с выставки в Москве

Полина Долганова

Происшествия

Кольцо из белого золота с бриллиантом стоимостью около 250 000 рублей украли со стенда на выставке в Москве. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Отмечается, что в понедельник в ОП Китай-город УВД по ЦАО поступило заявление от гражданки, которая сообщила, что с 14:00 до 18:00 на столичной выставке со стенда украли одно из ее драгоценностей. Украшение 0,5 карата было одним из экспонатов.

Точная сумма ущерба устанавливается.

В настоящий момент проводится проверка по статьям «Порядок рассмотрения сообщения о преступлении» и «Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении».

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