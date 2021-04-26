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Ученые выяснили, почему одна из картин Пикассо состарилась быстрее других
Оказалось, что Пабло Пикассо изобразил cидящую женщину, протягивающую левую руку / Фото: Скриншот видео Youtube (www.youtube.com/watch?v=JiMfn7n_65U)

Ученые выяснили, почему одна из картин Пикассо состарилась быстрее других

Анастасия Колоскова

Культура

Ученым удалось установить причину того, почему одно из четырех полотен известного художника и скульптора Пабло Пикассо, которые были написаны в одно время, состарилось быстрее остальных.

Известно, что в 1917 году всего за несколько месяцев у художника в его студии в Барселоне родилась серия картин, которые он создал под впечатлением «Русских сезонов» Дягилева. Все они были написаны на мерсеризованном хлопке красками, которые Пикассо закупал у одних и тех же продавцов.

Полотна хранились в семье художника до 1970 года, после чего их отдали в дар барселонскому Музею Пикассо. Несмотря на то, что все картины все время хранились в одинаковых условиях, одна из них— «Сидящий мужчина» (Hombre sentado) — сохранилась гораздо хуже остальных. На полотне появилось множество трещин, из-за которых профессор Фустер-Лопес из Лувра сравнила картину с высохшим руслом реки.

Для того чтобы выяснить причину этого, музей в 2017 году организовал исследование, в результате которого были проведены химический анализ и неинвазивные методы, позволяющие изучить слои грунта и краски. Ученым удалось установить, что для картины «Сидящий мужчина» Пикассо использовал холст с более плотным переплетением, покрыв его более толстым слоем грунта животного происхождения, чем остальные картины этой серии. Это и повлияло на сохранность полотна, сообщает The Art Newspaper.

Ранее искусствовед Анастасия Безгубова рассказала, как Пабло Пикассо питался энергией скандалов.

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Пабло ПикассокартинаПикассо
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