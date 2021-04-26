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Мастер-классы для подготовки к конкурсу грантов мэра Москвы проведут в столице
Фото: freepik.com

Мастер-классы для подготовки к конкурсу грантов мэра Москвы проведут в столице

Виктория Родимкина

Город

В столице для сотрудников некоммерческих организаций (НКО) проведут мастер-классы и вебинары по подготовке проектов к конкурсу грантов мэра Москвы.

Занятия будут проходить в рамках образовательной программы «НКО Лаб». Присоединиться к ним сможет любая социально ориентированная НКО, которая планирует поучаствовать в конкурсе грантов.

На вебинарах сотрудникам НКО расскажут, как превратить идею в полноценный проект, а также что нужно учесть для его развития. Специалисты расскажут, как обосновать актуальность проекта и правильно указать его цели. Также слушатели узнают, как составить смету и грамотно рассчитать бюджет.

Участникам мероприятий будут оказывать всестороннюю поддержку, которая включает консультации через кол-центр по формальному оформлению документов, напоминания об этапах конкурса.

В столице каждый год проходит конкурс грантов мэра для социально ориентированных некоммерческих организаций. За минувшие пять лет более тысячи НКО получили гранты для реализации своих идей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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НКОбюджетные грантымастер‑классы
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