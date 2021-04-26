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Пятиэтажку на Перовской улице отремонтируют в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пятиэтажку на Перовской улице отремонтируют в Москве

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Перовская улица, 51 Карта всех событий

Капитальный ремонт пройдет в одной из московских кирпичных пятиэтажек 1960-го года постройки. Здание расположено по адресу улица Перовская, дом 51.

В доме шесть подъездов и 81 квартира.

В пятиэтажке отремонтируют крышу, а также внутридомовые системы водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения.

В настоящий момент для капремонта разрабатывают проектную документацию.

Дома серии II-14 с 1956 по 1964 год возводили во всех столичных районах. Отличительные особенности таких зданий — облицовочный кирпич серого цвета и улучшенная планировка с увеличенной кухней.

Всего в Москве в начале текущего года согласовали 265 проектов капитального ремонта домов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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