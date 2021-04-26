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Жилой комплекс планируют построить в Москве на территории Рублево-Архангельское
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Жилой комплекс планируют построить в Москве на территории Рублево-Архангельское

Полина Долганова

Город
деревня захарковаКарта всех событий

Жилой комплекс планируют построить в Москве на территории Рублево-Архангельское рядом с деревней Захарково. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Заместитель председателя Москомархитектуры, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что особое внимание архитекторы нового проекта уделили работе с природным ландшафтом.

По словам Кузнецова, общая площадь квартала составит примерно 21 тысячу квадратных метров. Комплекс будет состоять из двух корпусов сложной пластической формы, первый из которых похож по форме на букву «Г». Его высота составит 8-9 этажей. Второй семиэтажный корпус будет выполнен в виде прямоугольника, на его крыше разместится терраса для всех жильцов.

Отмечается, что «ячеистая» структура придает комплексу современный архитектурный облик, и в то же время гармонично взаимодействует с окружающим ландшафтом.

На прилегающей территории дизайнеры создадут необычные композиции из растений.

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