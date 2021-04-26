Помещение под офис в особняке XIX века выставили на торги в столице

Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Пионерская улица, 5с1 Карта всех событий

Нежилое помещение под офис в особняке XIX века в районе Замоскворечье выставлено на торги. Об этом сообщила пресс-служба департамента по конкурентной политике столицы.

Отмечается, что здание, расположенное по адресу улица Большая Пионерская, дом 5, строение 1, было построено в 1890 году.

Объект, площадь которого составляет более 118 квадратных метров, выставлен на продажу через электронный аукцион. Стартовая цена лота — 18,2 миллиона рублей.

Отмечается, что строение не является объектом культурного наследия. Покупателем имущества может стать любое физическое или юридическое лицо.

Заявки на аукцион принимаются до 7 мая текущего года. Торги запланированы на 18 мая, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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