Парковый комплекс в Рязанском районе благоустроят к 2023 году

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Рязанский проспект, 26к1 Карта всех событий

Новая парковая территория, прилегающая к жилому комплексу на юго-востоке столицы, будет благоустроена к 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) со ссылкой на председателя ведомства Анастасию Пятову.

В сообщении говорится, что площадь присоединенной к ЖК на Рязанском проспекте территории составляет 2,37 гектара.

Суммарно проект благоустройства, реализуемый инвестором в рамках жилого комплекса, охватит территорию почти в восемь гектаров. Она будет полностью доступна для москвичей. На ней специалисты создадут освещенную прогулочную зону, которая будет выполнять пешеходную функцию.

По словам Пятовой, проект благоустройства разделен на несколько этапов: площадь работ на первом из них, который, по предварительным данным, завершится в 2021 году, составит один гектар.

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