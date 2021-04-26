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Решетова спровоцировала слухи о смене имени и религии
Фото: Instagram/volkonskaya.reshetova

Решетова спровоцировала слухи о смене имени и религии

Юлия Павлушова

Звезды

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, российская модель Анастасия Решетова спровоцировала слухи о смене религии. Сначала девушка опубликовала в Instagram снимок в черном платке на фоне мечети и поздравила верующих с началом Рамадана.

Однако новые вопросы появились после комментария директора модели Ангелины Дубровской под видео Анастасии Решетовой на мотоцикле.

«Амина, я переживаю, когда вижу такие видео», — написала она.

Также Анастасия Решетова сама рассказала поклонникам, что якобы сменила свое имя на Мадина, сообщает «Дни.ру». Вместе с тем информацию о переходе в ислам она никак не подтверждала.

Подписчики знаменитости высказали разные точки зрения об этих слухах. Некоторые одобрили смелый шаг модели. Другие фолловеры, напротив, не поверили этой новости и осудили Анастасию Решетову за попытку хайпануть.

Ранее Анастасия Решетова рассказала об отношениях со стилистом Надиряном.

Читайте также: Тимати рассказал, что оставил Анастасии Решетовой после расставания

ИсламInstagramАнастасия Решетова
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