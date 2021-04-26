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Астролог рассказала, как привлечь удачу на неделе с 26 апреля по 2 мая
Фото: pixabay.com / Víťa Válka

Астролог рассказала, как привлечь удачу на неделе с 26 апреля по 2 мая

Елена Фролова

Общество

Астролог Яна Ваганова дала советы всем знакам зодиака, как привлечь удачу в конце апреля. Наступившая неделя с 26 апреля по 2 мая обещает быть активной и деятельной. Многим предстоит свернуть горы, а также решить много сложных задач.

Понедельник

В этот день можно совершать покупки. Они будут приятными и полезными. Взгляд человека будут притягивать красивые вещи, поэтому многим захочется обновить гардероб. День также сулит повышенную эмоциональность. Астролог советует быть чуть терпимее. Помимо этого, 26 апреля — благоприятное время для стрижек, маникюра и других обновок. Удачу принесет все красивое.

Вторник

В этот день появится желание проявить себя, показать свою значимость. Причем для этого, помимо желания, будут и силы. Астролог советует браться за новые дела. Многое будет получаться даже лучше, чем ожидалось. Все плоды 27 апреля принесут процветание. При этом если кто-то начнет хандрить, то ему звезды рекомендуют помедитировать или сходить в спортзал. Удачными будут все дела, связанные с финансами.

Среда

В этот день события будут подталкивать людей к принятию какого-либо выбора, принятию важных решений. Лучше всего сделать это чуть позже. При этом важно 28 апреля определиться с планами на будущее. Вместе с тем среда — хорошее время для того, чтобы устроить незабываемое свидание.

Четверг

Этот день станет отличным временем для рождения и воплощения интересных идей. Некоторые могут показаться слишком смелыми или странными, однако и они имеют право на жизнь. Кроме того, 29 апреля можно будет расставить все точки над i во всех спорных вопросах. Удача будет улыбаться тем, кто занимается рискованными делами и отстаивает свои интересы.

Пятница

В конце рабочей недели неожиданно откроются какие-то нехорошие обстоятельства. Особенно это может коснуться здоровья. Новые дела и важные начинания не принесут каких-то значимых результатов. Поездки и покупки рекомендуется отложить на другое время. При этом удачу 30 апреля принесут посадки, уборка участка либо день, проведенный на даче.

Суббота

Это отличное время для реализации самых смелых планов. Начатое 1 мая даст быстрые «всходы» — в этот день можно будет решить все вопросы, отмечает ФАН. Удача будет сопровождать тех, кто будет щедрым и позаботится о близких.

Воскресенье

Все дела, которые давно откладывались на потом, можно начать именно 2 мая. Люди будут понимать, что и как им нужно делать. Для любых начинаний в этот день будет гореть зеленый сигнал. Можно отправиться в путешествие. Удача будет сопутствовать тем, кто не будет сидеть на месте.

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