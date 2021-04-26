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Скейт-сезон открылся в столичных парках
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Скейт-сезон открылся в столичных парках

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

В 13 московских зонах отдыха появилась возможность покататься на скейтбордах, самокатах, роликах и спортивных велосипедах. Современные скейт-площадки оборудованы в Парке Горького, парках «Сокольники», «Садовники», «Красная Пресня» и других.

В «Сокольниках» все желающие могут кататься даже в плохую погоду с 09:00 до 23:00: одна из двух зон находится под огромным навесом. Крытая и открытая площадки находятся слева от здания администрации парка «Сокольники» и «Сада астрономов».

В Парке Горького скейт-парк работает круглосуточно и располагается между музеем современного искусства «Гараж» и культурно-спортивным центром. При создании этой площадки архитекторы вдохновлялись знаменитым скейт-парком в Берлине.

Еще одна многофункциональная площадка располагается в парке «Красная Пресня». Среди ее плюсов: многоуровневая плаза, имитирующая такие городские препятствия, как ступеньки, скамейки, клумбы с цветами и другие элементы архитектуры. Кроме этого, в скейт-парке москвичам готовы бросить вызов шесть трамплинов, разгонки, мини-рампы, бэнк и другие фигуры для выполнения прыжков и трюков. Кататься на этой площадке можно круглосуточно.

В парке «Садовники» можно найти полностью бетонную круглосуточную скейт-площадку. Она подходит как для начинающих спортсменов, так и для опытных скейтеров. Там установлены фигуры разной высоты и сложности — это боул, грани, радиусы, лестница и другие.

На всех скейт-площадках нужно соблюдать правила безопасности. Катание возможно только при наличии шлемов, наколенников и налокотников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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