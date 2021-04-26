Диетолог Ковальков назвал один продукт, в котором содержатся все витамины

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Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что есть продукт, который содержит в себе все витамины, это мясо.

— Мы это знаем, что те витамины, которые продаются в аптеке и те, которые находятся в животной и растительной среде. В мясе есть, по сути, все витамины. Когда люди садятся на белковые диеты, я не скажу, что это хорошо, но они получают витамины, зубы от цинги у них не выпадают, — пояснил диетолог в рамках круглого стола, посвященного проблематике витаминизации в России и мире.

По его словам, в России есть две группы людей: одни принимают витамины периодически, и те, кто вообще их не принимает. Ковальков подчеркнул, что у первой категории людей здоровье «не намного лучше».

Врач сообщил, что в природе содержатся хелатные комплексы витаминов и микроэлементов, которые во много раз лучше усваиваются организмом.

Витамины из мяса более приемлемы для человеческого организма, чем аптечные формы.

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