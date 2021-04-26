Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Акция «Лес Победы» стартовала в Московской области
Фото: pixabay.com

Акция «Лес Победы» стартовала в Московской области

Елена Фролова

Общество

Эколого-патриотическую акцию «Лес Победы» запустили в Московской области с 26 мая. Это ежегодное мероприятие проводится уже девятый раз по инициативе губернатора региона Андрей Воробьева. В этом году оно продлится до 25 мая.

— В течение месяца на территории области будут проводить посадку леса и озеленение городов, — рассказал руководитель регионального Министерства экологии и природопользования Андрей Разин.

По его словам, массовых мероприятий по программе акции проводить не будут, потому что действуют ограничительные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции. При это стать участником акции может каждый. Всем желающим предоставят инструменты и саженцы, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Всего в регионе подготовлено 670 участков общей площадью более 115 гектаров. Там планируется высадить порядка 280 саженцев деревьев и кустарников. Выбрать ближайшую площадку можно на геопортале Московской области в разделе «Сохраним лес 2021: Сад Памяти/Лес Победы».

Читайте также: Названы экологические акции, к которым может присоединиться каждый

акцияпосадка новых деревьевМосковская область
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Слишком платная медицина: как бы не закончились врачи

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Чернобыль 35 лет спустя: нельзя сказать, что опасность позади

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Все мнения
О проекте
Читайте нас в