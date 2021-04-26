Акция «Лес Победы» стартовала в Московской области

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Эколого-патриотическую акцию «Лес Победы» запустили в Московской области с 26 мая. Это ежегодное мероприятие проводится уже девятый раз по инициативе губернатора региона Андрей Воробьева. В этом году оно продлится до 25 мая.

— В течение месяца на территории области будут проводить посадку леса и озеленение городов, — рассказал руководитель регионального Министерства экологии и природопользования Андрей Разин.

По его словам, массовых мероприятий по программе акции проводить не будут, потому что действуют ограничительные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции. При это стать участником акции может каждый. Всем желающим предоставят инструменты и саженцы, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Всего в регионе подготовлено 670 участков общей площадью более 115 гектаров. Там планируется высадить порядка 280 саженцев деревьев и кустарников. Выбрать ближайшую площадку можно на геопортале Московской области в разделе «Сохраним лес 2021: Сад Памяти/Лес Победы».

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