«Все оправдано»: Подольская ответила на обвинения, что строит карьеру через постель

Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Российская певица Наталья Подольская ответила на обвинения хейтеров. По ее словам, ей пишут в соцсети, заявляя, что она строит карьеру «через постель».

— Конечно, через постель с Володей, все же оправдано, — со смехом заявила певица, которая вышла замуж за Преснякова-младшего в 2010 году.

По ее словам, ей до сих пор пишут: «Да что она из себя представляет, она ноль без него».

— Меня это как раз не задевает, меня это умиляет. Я же все про себя знаю. Сейчас меня это не задевает, лет 10 назад мне было очень неприятно. Мы же друг другу помогаем, я же тоже ему в чем-то помогаю. То, что он на сегодняшний день очень востребован, есть часть и моей заслуги, — подытожила певица в интервью Лауре Джугелии.

Подольская подчеркнула, что вдохновляет мужа и является для него тылом.

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