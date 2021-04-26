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«Хорошо вам, богатым»: Кудрявцева пожаловалась на свою домработницу
Фото: instagram/leratv

«Хорошо вам, богатым»: Кудрявцева пожаловалась на свою домработницу

Анастасия Колоскова

Звезды

Телеведущая Лера Кудрявцева привела в пример несколько случаев из жизни, когда чрезмерная старательность ее домработницы оборачивалась неприятными последствиями.

Кудрявцева отметила, что ее помощница по хозяйству лучше всех умеет навести порядок в доме. При этом она способна даже починить кондиционер или приделать отвалившуюся ножку к столу. Однако иногда инициативная женщина преподносит неприятные сюрпризы своей работодательнице.

— У меня есть юбка. Она мятая сама по себе. Она (домработница — прим. «ВМ») ее выгладила до состояния атласа. И потом два часа жаловалась мне: «Лера, я два часа эту юбку выгладить не могла». Я ей потом говорю: «Женя, ты же испортила юбку. Это мятая ткань!» — рассказала курьезную историю Кудрявцева в эфире телепередачи «Звезды сошлись».

Телеведущая пожаловалась, что после уборки часто не может отыскать свои вещи и вынуждена звонить домработнице, чтобы узнать, где они находятся.

— Еще у нас дома есть микроволновка. Она там чем-то покрытая. Так вот она чуть сколупнулась. Женя ее отмыла вместе с эмалью. Но это ладно… Ко мне пришел массажист. Я лежу в комнате. Она влетает с какими-то тряпками и даже не стучится. Кричит: «Кайфуете, да? Ну хорошо вам, богатым!» — поделилась воспоминаниями Кудрявцева.

Ранее Лера Кудрявцева отсудила у Разина 300 тысяч рублей за клевету.

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КурьезыдомработницаЛера Кудрявцева
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