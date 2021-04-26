Охранник Тимати раскрыл размер своей зарплаты

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Дмитрий Егоров, являющийся начальником службы безопасности рэп-исполнителя Тимати, рассказал об особенностях работы телохранителя звезды и назвал размер заработной платы.

Егоров признался, что рэпер установил с подчиненными исключительно рабочие отношения. Так, он не дарит сотрудникам подарки к праздникам, однако не обижает их в плане вознаграждения за труд.

— У нас десять человек, которые работают на Тимати. Он хорошо платит. Хотелось бы, конечно, еще больше. Моя зарплата чуть меньше шестизначного числа в валюте. У нас шесть телохранителей и четыре водителя. В одной машине всегда едет Тимур, а во второй — его сопровождение, — рассказал Егоров в эфире телепередачи «Звезды сошлись» с Лерой Кудрявцевой.

По словам начальника охраны рэпера, больше всего сложностей вызывает работа на концертах звезды, которые проходят на масштабных площадках. Чтобы обеспечить безопасность исполнителя во время выступления на стадионе или в большом клубе, привлекаются даже местные охранники.

Им приходится сдерживать фанатов, которые норовят запрыгнуть на сцену и используют любую возможность, чтобы прикоснуться к звезде. Егоров сообщил, что Тимати всегда ходит только в сопровождении телохранителей, которые вооружены.

Егоров добавил, что его рабочий день чаще всего длится с обеда до позднего вечера, однако иногда начальник может вызвать телохранителей и ранним утром.

— Честно скажу, что музыка его мне не нравится. Русский рэп я не слушаю, — добавил Егоров.

Ранее Тимати рассказал, что оставил Анастасии Решетовой после расставания.

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