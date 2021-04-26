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Семь домов по программе реновации расселили на юге Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Семь домов по программе реновации расселили на юге Москвы

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Каширское шоссе, 66к1 Карта всех событий

По программе реновации в ЮАО расселили семь жилых домов в районах Нагатинский Затон, Нагорный и Москворечье-Сабурово. Об этом рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, в семи домах проживало более тысячи человек. К настоящему моменту два дома демонтированы. Остальные пять сохранят из-за их культурной ценности.

Глава департамента уточнил, что здания располагаются по адресам Каширское шоссе, дом 66, корпус 1; дом 68, корпус 1, дом 70, корпус 1; дом 72, корпус 1. Также в программу вошел дом 2/1 на Малой Тульской улице, корпус 9.

Левкин отметил, что переселение ведется в пяти районах округа — от Нагатинского Затона до Южного Чертанова.

— Под переселение передано пять новостроек. 2,5 тысячи жителей 19 домов находятся в стадии переселения либо уже завершили свой переезд, — заключил он.

В столичном ЮАО в программу реновации включено 378 домов.

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