Андрей Воробьев разъяснил основную цель дачной амнистии

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания с заместителями председателей регионального правительства и руководителями муниципалитетов разъяснил основную цель дачной амнистии.

— Основная задача данной программы — сделать так, чтобы люди без особых сложностей и волокиты могли оформить свои законные права на дома, в которых уже давно проживают, — подчеркнул глава области.

Он также добавил, что главная цель, которую преследуют подмосковные власти в данном вопросе, — зарегистрировать имущество, чтобы у человека было право собственности. Как пояснил губернатор важное значение в осуществлении дачной амнистии играет работа Бюро технической инвентаризации (БТИ) и Росреестра, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее стало известно, что спрос на аренду дач в регионе уменьшился на 50 процентов. Причем в поселках, которые расположены недалеко от Москвы, пока подобная аренда пользуется популярностью, а в тех частях области, где инфраструктура менее развита, съехали почти все арендаторы.

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