Ликвидатор аварии в Чернобыле рассказал, как лечился от последствий радиации

Кадр из сериала «Чернобыль»

Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), уроженец Киева Александр рассказал, что пережить последствия радиоактивного облучения ему помогли голодовка и лекарство, разработанное якобы для советских космонавтов.

По словам мужчины, он ушел из госпиталя и начал самостоятельно искать способы лечения.

Знахарь из Полтавы посадил Александра на строгую голодовку, которая помогла ему чувствовать себя лучше.

Позже мужчина принимал таблетки под названием «Белосорб», которые давали принимать многим чернобыльцам.

— Такие были черные мягкие таблетки. Силы ко мне вернулись, — рассказал ликвидатор в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что врачи госпиталя, в котором он лечился ранее, не могли ему помочь и отправили «умирать домой». По его словам, на момент пребывания в зоне отчуждения никакой информации о воздействии радиации на организм со стороны властей не поступало. Именно поэтому ликвидаторы пытались лечиться народными и нетрадиционными средствами — чайными грибами или водкой.

Напомним, крупнейшая в мире ядерная катастрофа произошла 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС. При взрыве реактора четвертого энергоблока в атмосферу было выброшено около 190 тонн радиоактивных веществ.

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