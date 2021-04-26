Парк «Россия — моя история» пригласил на поиски «Царского перстня»

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Исторический парк «Россия — моя история» на ВДНХ 2 и 8 мая приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в интерактивном квесте «Царский перстень».

Сюжет квеста переносит участников во времена Древней Руси. На улицах одного из главных городов того времени — Новгорода — взрослым и детям предстоит решить головоломку и вернуть похищенные драгоценности.

Участие в квесте бесплатное по регистрации, сообщается на сайте организации.

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