Парк «Россия — моя история» пригласил на поиски «Царского перстня»
Исторический парк «Россия — моя история» на ВДНХ 2 и 8 мая приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в интерактивном квесте «Царский перстень».
Сюжет квеста переносит участников во времена Древней Руси. На улицах одного из главных городов того времени — Новгорода — взрослым и детям предстоит решить головоломку и вернуть похищенные драгоценности.
Участие в квесте бесплатное по регистрации, сообщается на сайте организации.
Читайте также: Выставка «Дорого яичко к Христову дню» открылась в Покровском соборе