Дома выше 12 этажей запретили строить в Ленинградской области

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Власти Ленинградской области ввели ограничение на строительство домов выше 12 этажей. Данная мера будет действовать только в городах региона. Соответствующие документы подписал губернатор Александр Дрозденко. Такую информацию предоставили в пресс-службе администрации региона.

Так, в первом постановлении говорится о том, что в городских поселениях, согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования, разрешено строительство зданий не выше 12 этажей, а в сельских — не более девяти этажей.

Во втором документе прописаны исключения из правила, отмечают «Невские новости». Так, строить с превышением указанной нормы можно в том случае, если компания завершает проблемный объект, который официально признан долгостроем.

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