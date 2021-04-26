Владимир Путин провел телефонный разговор с Башаром Асадом

Фото: Администрация Президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщили на сайте Кремля.

Главы государств затронули актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Путин и Асад обсудили перспективы дальнейшего развития торгово-экономических и гуманитарных связей, а также вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Также стороны обменялись мнениями об обстановке в Сирии. Особое внимание было уделено продвижению межсирийского мирного процесса в рамках работы Конституционного комитета.

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