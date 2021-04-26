Жителя Украины приговорили к 10 годам колонии за попытку вывезти из РФ запчасти для ЗРК

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Гражданин Украины получил десять лет тюрьмы за попытку вывозы из России запчастей для зенитно-ракетного комплекса С-300. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

— Определением Третьего апелляционного суда общей юрисдикции оставлен без изменений и вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Украины Марченко А. В. за совершение преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Решением суда он приговорен к лишению свободы на 10 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима, — сообщили в ЦОС ФСБ.

Отмечается, что в 2018 году Марченко получил задание на приобретение в России запасных частей, используемых в зенитно-ракетных комплексах С-300, от сотрудника Службы внешней разведки Украины Петра Хоменко. Изделия планировалось передать украинской компании «Укроборонсервис» через фирму-посредника, которая находится в Македонии. Злоумышленника задержали в апреле 2019 года, пишет ТАСС.

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