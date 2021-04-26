Дом с портретом Николая Гастелло отремонтируют на востоке Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, 4-я Сокольническая улица, 2 Карта всех событий

Капитальный ремонт проведут в шестиподъездном доме с портретом легендарного летчика Николая Гастелло. Крышу, подвальные помещения и подъезды здания отремонтируют, также здесь заменят инженерные системы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Дом расположен по адресу 4-я Сокольническая улица, 2. Его фасады оформлены в виде разных геометрических фигур. Здание построили в 1932 году по индивидуальному проекту в стиле конструктивизма.

Граффити нанесли на фасад дома в 2015 году. Портрет расположили так, чтобы он «смотрел» в сторону улицы Гастелло.

Ранее сообщалось, что два подземных перехода откроют в ТиНАО в 2021 году.

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