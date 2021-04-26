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Два подземных перехода откроют в ТиНАО в этом году
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Два подземных перехода откроют в ТиНАО в этом году

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Внуковское шоссе Карта всех событий

Два подземных пешеходных перехода, которые стали частью масштабного проекта — нового Внуковского шоссе, готовятся к открытию в ТиНАО.

Руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин рассказал, что оба сооружения практически готовы к вводу в эксплуатацию. Однако запустить работу переходов удастся только после сдачи оставшегося участка новой трассы, которая проходит от транспортной развязки с Минским шоссе и Московской железной дорогой до Боровского шоссе в районе станции метро «Рассказовка».

Переходы длиной 35 и 76 метров соединят остановки общественного транспорта в районе улиц Лукинской, Федосьино и Анны Ахматовой в поселке Переделкино Ближнее.

С момента присоединения к Москве новых территорий в ТиНАО было построено более 250 километров автомобильных дорог и 36 внеуличных пешеходных переходов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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