Центр обработки данных построят в столичном районе Чертаново Южное

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улица Дорожная, владение 9, строение 1 Карта всех событий

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) одобрила внесение изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории по адресу улица Дорожная, владение 9, строение 1, в районе Чертаново Южное в ЮАО. Решение было принято на заседании 22 апреля.

Ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова сообщила, что на участке, площадь которого составляет 1,07 гектара, разрешено построить центр обработки данных суммарной площадью 21 474 квадратных метра, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что помещение под офис в особняке XIX века выставили на торги в столице. Покупателем имущества может стать любое физическое или юридическое лицо.

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