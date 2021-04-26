Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Центр обработки данных построят в столичном районе Чертаново Южное
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Центр обработки данных построят в столичном районе Чертаново Южное

Полина Долганова

Город
улица Дорожная, владение 9, строение 1Карта всех событий

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) одобрила внесение изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории по адресу улица Дорожная, владение 9, строение 1, в районе Чертаново Южное в ЮАО. Решение было принято на заседании 22 апреля.

Ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова сообщила, что на участке, площадь которого составляет 1,07 гектара, разрешено построить центр обработки данных суммарной площадью 21 474 квадратных метра, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что помещение под офис в особняке XIX века выставили на торги в столице. Покупателем имущества может стать любое физическое или юридическое лицо.

Читайте также: Здание военкомата в Тимирязевском районе столицы капитально отремонтируют

Чертановосоциальный центрМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Наше дело — дрянь»: о чем предупреждал бравый Швейк 100 лет назад

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запасаемся попкорном: Трамп готовится к реваншу

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Слишком платная медицина: как бы не закончились врачи

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Чернобыль 35 лет спустя: нельзя сказать, что опасность позади

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Все мнения
О проекте
Читайте нас в