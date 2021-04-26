Здание военкомата в Тимирязевском районе столицы капитально отремонтируют
Согласован капитальный ремонт здания военкомата, расположенного на Дмитровском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
Так, предусмотрены ремонтные и отделочные работы в здании. Будут осуществлены наружное обновление помещений, комплексная отделка и ремонт коммуникаций.
Как пояснил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, специалисты проведут полный комплекс работ на лестничных клетках, а также обновят отделку здания в соответствии с его функциональным назначением.
Работы также затронут подвальные помещения, мансардный этаж и чердак.
Кроме того, ремонт предусматривает полную замену силового электрооборудования и внутреннего электроосвещения, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Здание военкомата располагается по адресу Дмитровское шоссе, дом 54, корпус 1, Тимирязевский район, Северный административный округ столицы.
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