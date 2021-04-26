Общественно-производственный кластер появится на территории промзоны «Каширское шоссе»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Общественно-производственный кластер будет построен на месте бывшей промзоны № 31 «Каширское шоссе». Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в понедельник, 26 апреля.

По ее словам, реорганизация территории запланирована в рамках программы комплексного развития территорий бывших промышленных зон. Площадь будущего кластера составит около 97 тысяч «квадратов», из которых 64 тысячи будет отдано под производство.

— Создание подобных объектов способствует появлению новых рабочих мест, — рассказала Княжевская.

Она пояснила, что территория бывшей промзоны на Каширском шоссе используется неэффективно — сейчас там размещены склады и нелегальные парковки, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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