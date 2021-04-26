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Песков высказался о возможности переговоров Путина и Зеленского 9 мая
Фото: Администрация президента РФ

Песков высказался о возможности переговоров Путина и Зеленского 9 мая

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Никакой конкретики по теме возможных переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского 9 мая пока нет. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Никакой конкретики по этой теме нет, — цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, ранее Владимир Зеленский во время видеообращения предложил Владимиру Путину провести встречу в любой точке Донбасса, где «идет война». В ответ на это российский лидер сообщил, что украинские власти при обсуждении вопросов востока страны должны встречаться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с представителями России. Кроме того, Путин добавил, что готов принять президента Украины в Москве в любое удобное для него время для обсуждения двусторонних отношений.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также: В Киеве сообщили о невозможности встречи Зеленского и Путина в Москве

Дмитрий ПесковВладимир ЗеленскийУкраина
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