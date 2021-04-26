«Сомнения»: экс-дворецкий рассказал, что поездка в Великобританию изменила принца Гарри

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Бывший дворецкий королевской семьи рассказал, что после поездки в Великобританию принца Гарри стали терзать сомнения.

Дворецкий, который раннее служил семье принцессы Дианы, Пол Баррел, считает, что принц Гарри вернулся в США другим человеком. Похороны принца Филиппа, встреча с родственниками и разговор с отцом и братом не могли не напомнить Гарри о том, какая жизнь была у него до переезда в Штаты.

«Его сердце теперь по обе стороны Атлантики», — считает бывший дворецкий.

Пол Баррел уверен, что королевскому наследнику и его супруге Меган Маркл нужно будет решить, какими будут их следующие шаги.

Напомним, что в середине апреля принц Гарри вынужден был прилететь в Великобританию на похороны мужа Елиаветы II. Во время поездки он впервые за долгое время встретился с братом, принцем Уильямом, а затем улетел в США, сообщает Daily Express.

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