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СМИ: Принц Чарльз начнет исполнять часть обязанностей покойного отца
Британский принц Чарльз/ Фото: YouTube / News — Sky Express

СМИ: Принц Чарльз начнет исполнять часть обязанностей покойного отца

Юлия Павлушова

В мире

Наследник британского престола, 72-летний принц Уэльский Чарльз принял на себя часть королевских обязанностей, которые исполнял его покойный отец, принц Филипп. Об этом сообщает издание The Sun.

Известно, что Чарльз будет занимать почетное место рядом с королевой Елизаветой II на открытии парламента. Оно анонсировано на 11 мая.

По данным источника издания, это показывает, что «корона не пропустит поколение», а принц Чарльз станет играть еще большую роль в королевской жизни.

Ранее сообщалось, что принц Чарльз получил титулы умершего отца.

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Великобританиякоролевская семьяпринц Чарльз
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