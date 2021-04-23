СМИ: Принца Гарри и Меган Маркл подозревают в разглашении закрытых данных

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Любые переговоры британской королевской семьи с принцем Гарри и Меган Маркл могут быть приостановлены. Предположительно, герцогов подозревают в разглашении важных данных.

Принц Гарри, будучи в Лондоне на похоронах своего деда, несколько раз встречался и разговаривал с королевой Елизаветой II. Королевские помощники обеспокоены, что он мог выяснить что-то лишнее.

— Скоро это будет опубликовано в журналах и в социальных сетях, — цитирует королевского эксперта Анджелу Левин The Sun.

Ранее сообщалось, что во время визита домой принц Гарри также пообщался с отцом, принцем Чарльзом, и братом, принцем Уильямом.

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