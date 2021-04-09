Принц Чарльз получил титулы умершего отца

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Наследник британского престола, принц Уэльский Чарльз получил титулы своего отца принца Филиппа, скончавшегося в пятницу, 9 апреля. Об этом говорится в заявлении британской геральдической палаты.

Согласно протоколу, принц Чарльз как старший сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа наследует после кончины отца все его титулы, основной из которых — герцог Эдинбургский.

Когда принц Чарльз займет престол, титул герцога Эдинбургского перейдет к его младшему брату, принцу Эдварду, по договоренности, достигнутой после женитьбы Эдварда. Тогда было согласовано, что он станет однажды герцогом Эдинбургским, но произойдет это лишь после смерти и принца Филипа, и королевы, сообщает РИА Новости.

Напомним, в пятницу, 9 апреля, стало известно, что принц Филипп Маунтбеттен скончался на 100-м году жизни. Президент России Владимир Путин отправил королеве Великобритании Елизавете II телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с кончиной ее супруга.

После кончины принца Филиппа принц Чарльз навестил свою мать, королеву Елизавету II, в Виндзорском замке. Принца Уэльского на пассажирском сидении автомобиля Tesla около монаршей резиденции вскоре после того, как стало известно о смерти его отца.

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Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Колонка обозревателя «ВМ» Анатолия Горняка:

О нем, признайтесь, вы даже не слышали. В Букингемском дворце в возрасте 99 лет скончался муж королевы Великобритании принц Филипп. Они с Елизаветой были женаты 73 года, у пары четверо детей. И почти три четверти века этот мужчина оставался в тени венценосной супруги. Нелегкая доля, даже если ты принц (далее…).